Erzincan Barosundan Güneydoğu turu

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın mutluluğu için varız” dedi.

Erzincan Barosuna bağlı avukatlar, birçok medeniyete beşiklik eden Diyarbakır, farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı Mardin ve Peygamberler diyarı Şanlıurfa'yı ziyaret etti. İlk olarak Mardin'e giden Erzincan Barosu avukatları, Kasımiye ve Zinciriye Medresesi gezdikten sonra ilini kendine özgü dar sokaklarını biçimlendiren ve bu sokaklara hayat veren tarihi evlerin olduğu Eski Mardin Sokakları ile devam edip panoramik şehir turu yaptı.

Mardin'de Ulu Camii, tespih ve gümüşçüler çarşısı, Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret eden avukatlar daha sonra Midyat ilçesinde 1600 yıllık bir geçmişe sahip Mor Gabriel Manastırı, Midyat Konuk Evi, Estel Hanı ve Midyat Kent Müzesiyle Mardin etabını tamamladı.

Gezinin ikinci gününde Diyarbakır'a geçen Erzincan Barosu mensupları arkeoloji müzesi, Hz. Süleyman Camii, Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi, Dört Ayaklı Minare, Unesco Dünya Mirası listesindeki en önemli tarihî yapılardan biri olan Diyarbakır Surları, Hevsel Baçeleri, Gazi Köşkü, On gözlü köprüyü görme imkanı buldu. Diyarbakır'da finali fasıl eşliğindeki gala yemeğiyle tamamlayan avukatlar gezinin üçüncü gününde Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya geçti.

Şanlıurfa'da Karagül diyarı, saklı kent Halfeti ilçesinde tekne turu, Rumkale'yi ve sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü görme fırsatı bulan ekip daha sonra il merkezine geçti. Aynzeliha ve Halil-ür Rahman Gölleri olarak da anılan Balıklı Göl, hemen yanında Rizvaniye Camisi, Mevlid-i Halil Camii ve mağarasını (Hz. İbrahim'in doğduğu makam) ziyaret edip akabinde İsotçular Çarşısını gezip günü bitirdi.

Güneydoğu Anadolu gezisi hakkında bilgi veren Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımızın mutluluğu için varız. Doğa güzellikleri ve tarihi, kültürel dokusuyla görülmeye değer, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan kültür gezimize yoğun katılım gösteren meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.