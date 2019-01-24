Erzincan Barosundan kışa merhaba gecesi programı

Erzincan Barosu tarafından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde "Kışa Merhaba" gecesi düzenlendi.

Türkiye'nin en uzun pistine sahip, gece kayak yapabilme imkanı olan, eşsiz güzellikteki manzarasıyla görülmeye layık Ergan Dağı Kayak Merkezinde Erzincan Barosu tarafından "Kışa Merhaba Gecesi" avukatların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Yorucu ve stresli geçen günlerin yorgunluğunu atmak adına gerçekleştirilen geceye; Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ile aileleri katıldı. Gerçekleşen gece ile ilgili konuşan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; "Meslektaşlarımız için kışa merhaba gecesi düzenledik. Gerçekten güzel bir program olduğuna inanıyorum. Avukatlarımızın aileleriyle birlikte katıldıkları bu birlik, beraberlik ve dayanışma gecelerini rutin hale getirdik. Mesleğe yeni başlamış avukatlarımızla kıdemli avukatlarımızın kaynaştığı, sıcak sohbetlerin yapıldığı gecemizde, canlı müzik eşliğinde sınırsız içecek ve yemek ikramlarımız oldu. Ayrıca gün içindeki kayak organizasyonumuz, doğa yürüyüşleri, kar topu ve kızak ile kayma etkinliklerimizde meslektaşlarımızla keyif dolu anlar yaşadık, mutlu olduk. Güzel bir ortamda sağlanan bu gecemizde yıl boyunca geçen yorucu ve stresli ortamdan meslektaşlarımızı bir süreliğine de olsa uzaklaştırmış olmaktan ayrıca mutluyum. Programımıza yoğun katılım gösteren meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyor, beraberliğimiz ve dayanışmamızın artmasına vesile olacak böyle etkinliklerin devam edeceğini belirtmek istiyorum.” Dedi Geceye katılan Avukatlar ise; "Geleneksel hale getirilen bu gecelere ailelerimiz ile katılarak stresimizi atıyoruz. Çok sık bir araya gelemediğimiz meslektaşlarımız ile daha çok kaynaşıyoruz. Bu güzel geceyi düzenleyen Baro Başkanımız Adem Aktürk ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz." dediler.