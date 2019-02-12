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Erzincan Barosundan minik öğrencilere hediye

Erzincan Barosu sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Erzincan Barosu yönetimi Geçit Beldesinde bulunan Munzur İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan ziyarette, Baro Başkanı Av. Adem Aktürk'ün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülkız Düğeroğlu, Av. Emrah Aslan, Av. Fatma Koyun, Av. Gözde Nur Gülmez ve Stajyer Avukat Betül Üngörmüş de hazır bulundu.


Ziyarette okuma ve yazmayı söken minik öğrencilere okuma kitabı ve Türk Bayrağı hediye edildi. Baro Başkanı Av. Adem Aktürk konuşmasında, “2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Okumaya çıktıklarını öğrendik bizde okuma kitabı hediye etmek istedik. Kitapla geçen ömür bereketlidir. Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür. Ayrıca sevgilerin en güzeli en yücesi olan vatan ve bayrak sevgisini çocuklarımız öğrensin istiyoruz; bu amaçla da Türk Bayrağımızı da getirdik onlara.” Dedi. Ziyaretten ve hediyelerden dolayı sevinen minik öğrenciler ise yazı tahtasına "Avukat" kelimesi yazarak Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

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