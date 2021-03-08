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Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kadın avukatlarla birlikte şehit annelerini ziyaret etti.


25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı'nın annesi Zöhre Çaybaşı ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan piyade sözleşmeli er Adem Akpınar'ın annesi Kezban Akpınar'ı ziyaret eden Aktürk ve avukatlar Meryem Koçyiğit, Gizem Fatma Bakan, Hümanur Tercan, Sümeyye Beyza Çiçek, Melike Kevser Bağdaş ve Esma Akdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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