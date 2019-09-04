İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan Basket Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı

Basketbol bölgesel birinci ligde mücadele edecek olan Erzincan Basketbol Spor Kulübü, Erzincanspor bünyesine katıldı.


Erzincan Basketbol Spor Kulübünün, Erzincanspor'a devriyle ilgili işlemlerin tamamlandığını ifade eden Erzincanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Çalı, “Erzincanspor olarak farklı branşlarda da faaliyet sürdürmek ve kulübümüzü markalaştırmak adına yönetim kurulu ile bu kararı aldık. Takım en kısa sürede alt yapı oluşumunu da tamamlayacak. İnşallah basketbolu da Erzincan ilimize kazandıracağız. Erzincan halkına ve seyircimize güvenimiz tam” dedi.


Erzincan Basket Spor Kulübü Serdar Toğuç yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.