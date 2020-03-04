Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da kabak zam şampiyonu

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09 artarken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artış oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,27 artış gerçekleşti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde kabak zam şampiyonu

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin şubat ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta geçen ay yüzde 53,98 artış oranıyla kabak zam şampiyonu olurken bunu yüzde 35,03 oranıyla ıspanak, yüzde 28,36 oranıyla mandalina, yüzde 23,05 oranıyla sivri biber, yüzde 24,82 artış ile kıvırcık takip etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok kadın kabanı ucuzladı

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde şubat ayında fiyatı düşen ürünlerin başında kadın kabanı geldi. Şubat ayında kadın kabanı yüzde 15,84 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 14,12'lik düşüş ile erkek kabanı izledi. Şubat ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 14,94 ile erkek kazağı, yüzde 11,05 ile çocuk eşofmanı, yüzde 8,83 ile domates yer aldı.