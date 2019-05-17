Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan 19 Mayıs mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aksun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Sayısız zaferlerle dolu Şanlı Türk Tarihi'nde 19 Mayıs 1919'un özel bir yeri ve önemi var. 100 yıl önce bugün, Türk Milleti, milli önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde önce milli mücadeleyi kazanarak Kurtuluş'a, sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bağımsızlığa ulaşmasının ve bugünlere gelmesinin temellerini atmıştır.

Vatanımızın kurtuluşu ve milletimizin hürriyeti için başlayan bu kutlu yolculuk, sönmek üzere olan umutları canlandırmış ve herkesin bir ülkü etrafında toplanmasına varan sürece hız ve anlam kazandırmıştır.

En az dün kadar bugün de lazım olan aynı ruh ve şuurun gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Türk gençliğine olan güvenimiz sonsuzdur. Gençlik, yeni fikirler, şuurlu nesiller yetişebilmesi için en büyük güvencemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sözlerinde “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. “ diyerek, gençliğe verdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır. Bizlerde bu şuuru ebediyen yaşatmak için gerekli olan maddi manevi tüm imkânlarımızı kullanarak gençlerimizle aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletinin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyor bu eserin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”