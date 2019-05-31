Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan bayram mesajı

Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunun yaşıyoruz. Aziz milletimizin gönül huzuruyla geçirecekleri, sevdikleriyle bir olacakları bir bayram diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını kutluyorum.

Hemen hemen her gün İslam coğrafyasından gelen patlama, saldırı, vahşet haberleriyle uyanıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırılar, derin endişe ve üzüntü oluşturmaktadır. En acı olanı da, Müslüman Müslümanı öldürmektedir.

Yüce Rabbimden tüm İslam coğrafyasının barış, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin Müslüman ülkelerin yeniden dirilişi için bir fırsat olmasını umuyorum.

Bu bayramın Türk -İslam âlemine mutluluk ve güç getireceği ümidiyle tüm İslam coğrafyasına iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın 2. günü saat 13.00- 15.00 arası belediye binamızda gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.”