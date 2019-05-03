Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan Ramazan mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Kutlu bir misafir olarak gelen ramazan'a milletçe hoş geldin diyor Ramazan ayının Milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Yüce kitabımızın indirildiği ve orucun farz kılındığı mübarek Ramazan ayında, iftar sofralarında sadece ekmeğimizi suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız.

İnşallah manevi coşku ve lezzetin yaşandığı bir ay boyunca Türk-İslam alemi diriliş ve silkinişle birlikte sükûnete kavuşur. Rabbim'den niyazım Tüm dünyada akan kanın durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini dilerim.”