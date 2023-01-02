Erzincan Belediyesi 9 belde ve 3 köyde toplu taşıma işini başlattı

00 dan itibaren vatandaşların da memnun kalacağı bir şekilde güzergâhları ve sefer saatleri ayarlanarak toplu taşıma işi başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun toplu taşıma da görev alacak olan personeller ile bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

Bu taşıma hizmetimizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileyen Başkan Aksun konuşmasında şunları ifade etti; “Öncelikle böyle bir görevin olmaması için 3 yıldır mücadelede veriyoruz. Kendileri gelsin birlikte taşısınlar diye Kent içi ulaşımla ilgili birliktelik oluşsun kendi içlerinde ve en son geldikleri noktada ısrar etmemize rağmen dediler ki biz ayrı ayrı ihale yapın herkes kendi hattını alsın çalışsın ona da eyvallah dedik. Hattı herkes alabilmesi için 10 tane ayrı ayrı ihale düzenledik ve neticede 6 Eylül'de yapılması gereken ihaleyi 3 Eylül'de mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı alındı. Dolayısıyla başka bir şansımız da kalmadı mahkeme böyle bir karar verince; “Belediye ya toplu taşıma yapar ya da yaptırır” ifadesi var. Biz de yapmak zorunda kaldık, yaptırmak niyetiyle aslında uğraştım.

Dolayısıyla çeşitli birimlerden arkadaşlarımız katılım sağladı sağ olsunlar davet edildi, gelindi. Şimdi bu taşımayı birlikte yürüteceğiz, yani hem Beldelerde çalışan arkadaşların kendi özel taşımaları, hem de biz birlikte yürüteceğiz.

En çok bizim muzdarip olduğunu konulardan bir tanesi 65 yaş ve üzeri olanların beldelerden ücret vermemesi gerekiyordu, engelliler var şehit yakınları, Gaziler bunlarla ilgili sorunları giderebilmek için her gittiğimiz belde toplantısında talepler vardı onu da gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon planladım. Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum.

Bizim hiç kimseyle bir rekabet gibi derdimiz yok, böyle bir beklentimiz yok. Bizim tek derdimiz vatandaşımızı huzurlu bir şekilde rahat bir şekilde nasıl taşıyabiliriz ona bakacağız. Bu taşıma hizmetimizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”