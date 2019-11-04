Erzincan Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan anlamlı program

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binası tiyatro salonunda gerçekleşen kutlama programı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başkan Yardımcısı Murat Demir, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, programın açılış konuşmasında; “Erzincan da çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlandı. 29 Ekim günü kutlamalara büyük bir kalabalık katılım sağladı, onun için de onur duyduk. Cumhuriyet bu milletin karakterine şahsiyetine uygun bir yönetim tarzı. Ulu Önder Atatürk bu konuya geniş bir açıdan baktığı için bir devrin değişikliğini gerçekleştirdi ve Anadolu'nun en ücra köşesinde, en ücra köylerinde bulunan insanlar zamanla seçme seçilme hakkını kullanarak yönetimin en üst kademesine gelebilme hakkına sahip olmuş oldu. Bugün biz o mutluluğu yüreğimizde hissederek bu günleri coşkuyla kutlamanın sevinci içerisindeyiz. 1923 de kurulan Cumhuriyet bugüne kadar çeşitli badireler atlatmış olsa bile Türk milletinin şahsiyetli duruşuyla ayakta kalmıştır. İnşallah dünya var olduğu müddetçe de Cumhuriyetle yönetilmeye devam edeceğiz. Bu coşkulu güne sizlerde katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Aksun'un konuşmasının ardından Erzincan Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin, anlam ve önemini konu alan oyunlarını sergilediler. Şiirler ve slayt gösteriminin ardından Cumhuriyet oratoryosu ile bu özel kutlamaya renk katan Çocuk Tiyatrosu ekibi takdir dolu alkışlarla ödüllendirildiler.