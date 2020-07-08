Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Erzincan'ın her bir köşesinde ihtiyaç ve eksiklikleri gidermek adına dört bir koldan yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Çevre düzenlemesi devam eden Ekşisu mesire alanında ekipler basamakları ve bordürleri karanlıkta daha iyi görülebilmesi ve temiz bir görünüm kazandırılması için sarı ve beyaz renklere boyuyorlar. Özellikle yaz aylarında su doldurma kuyruklarının oluştuğu Ekşisu çeşmelerine de yenileri eklenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Ramazan ayı başlarında 8 tane daha Ekşisu çeşmesi yaparak oluşan su doldurma kuyruklarının azalmasını sağlayan Erzincan Belediyesi, çeşme sayısını daha da artırarak bu problemin tamamen çözülmesini hedefliyor.

Rutin çalışmalarda devam ediyor

İl genelinde rutin çalışmalarını da bir yandan sürdüren ekipler kaldırım ve yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerleşim yeri olan Osmanlı Mahallesi 61. Sokakta bordür ve parke taş çalışmalarına başladı.