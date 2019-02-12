Erzincan Belediyesi Gençlik Korosu ilk konserini verdi

İlk defa halkın karşına çıkan gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Şehir Tiyatrosu sahnesinde düzenlenen Gençlik Korosu Konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konsere Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'de katılım gösterdi.

Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Salonunda düzenlenen konserde Erzincan türküleri seslendirildi. 17 korist, 7 müzisyenden oluşan genç koro solo ve koro halinde 12 parça seslendirdi.

Programda bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Buraya nasıl gelindi kısaca bilgi vermek istiyorum bu bina 92 depremi sonrası yapıldı şuana kadar 3 kere tadilat gördü ve son 3 yıla kadar 25 yıldır hiçbir işlem yapılmadı. Arkadaşlarımıza talimat verdik çok kısa bir süre içerisinde bir kültür merkezine çevrilmesini istedik. Allaha hamdolsun 3 yıldır burada kültür sosyal işler müdürlüğümüz, etüt proje müdürlüğümüz, nikah memurluğumuz, aile danışmalık merkezi ve meslek edindirme kurslarımız gibi şehir tiyatrosu gibi bir çok aktiviteler burada gerçekleştiriliyor. Burada Kültür Sosyal İşler Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Erzincan Belediyesi şehir tiyatrosunu kurduk ve o günden bu güne kadar çeşitli oyunlar sergilendi. Bu salon yaklaşık 1 ay önce açıldı bu salon yoktu şehrimize bu salonu kazandırdık. 3 yıldır devam eden meslek edindirme kurslarımız, Türk sanat müziği kurslarımız, enstrüman kurslarımız, gençlerimize yönelik kurslar hızla devam etti ve en sonunda bunların semerelerini görmeye başladık. İşte buradaki kardeşlerimiz belediyemizin kurslarında eğitim almış ve bugün Erzincan'ımıza gençlik korosu olarak çıktılar. Tandırbaşı ekibimizi kurduk, yerel sanatçılarımızı muhafaza altına aldık. Huzurlarınızda bu arkadaşlarımızı yetiştiren hocalarımıza, ekibimize ve Tiyatro ekibini kurup bu seviyelere getiren Oğuz Alpaslan kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak kültür ve sosyal faaliyetlere sınırsız destek verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz çünkü biz geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz geçmişteki kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillerimize aktarmak için ve bunların yok olmaması için ekip olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Başardık bundan sonra daha iyisini yapacağız. Tekrar programa teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.