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Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı

Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı.

Mimar Sinan Mahallesinde yapılan parkta peyzaj ve oyun gurubu, Kazım Karabekir Mahallesindeki parkta ise çocuk oyun gurubu montaj çalışmaları yapılıyor.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Hemşehrilerimize yaşanabilir bir şehir inşa etmek ve çocuklarımızın güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz her geçen gün genişlemekte ve ihtiyaçları da doğal olarak artmakta. Bu ihtiyaçları gidermek için Erzincan Belediyesi olarak işimize dört elle sarılmış görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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