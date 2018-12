Erzincan Belediyesi kışa hazır

Kar yağışının yer yer kuvvetle etkisini gösterdiği bu günlerde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, destek hizmetleri müdürlüğünde kış hazırlıkları hakkında basın açıklaması yaptı.

Başsoy açıklamasında; “ Erzincan belediyesi kış sezonu hazırlıkları hakkında bilgi verir misin Çok değerli basın mensupları çok değerli hemşerilerimizin Saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum Kara kış kapıya dayandı. Türkiye'nin tümünde kar yağışı gözlemleniyor ve birçok Köy yolu da ulaşıma kapanmış vaziyette hem Erzincan'ı mızda hem çevre illerde özelliklede Doğu Anadolu Bölgesi'nde. Biz Erzincan Belediyesi olarak her sene karla mücadele hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve Kışa hazır vaziyette giriyoruz. Almış olduğumuz yeni iş makinalarıyla birlikte 25 tane aracımız kar mücadelesi için hazır. Bunun yanında 3 vardiya çalışacak 300 personelimiz her sene aynı sistem üzerine aynı programlar üzerine hazır vaziyette bekliyor. Sokaklarımızda ve caddelerimizde yılda yaklaşık 1500 ton tuz harcaması yapılıyor

Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz araçlarını Mutlak surette kar çok yağdığı zaman yolların üzerinde ve kaldırım kenarlarında bırakmasınlar eğer yakınlarında arsalar varsa arsalar üzerine çekmeye çalışsınlar ki bizde mücadelemizi yaparken yolları açabilelim. Ayrıca Eğer çok kar yağarsa ileriki günlerde hemşerilerimizden bir istirhamımız daha var özel araçlarını kullanmamalarını genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını öneriyoruz. Bu buzlanmadan kaynaklanan trafik kazalarını azaltmış olacak hem de insanların işlerine okullarına gidiş gelişlerinde daha çok rahatlama sağlayacaktır. Ben tekrar ilgi ve alaka gösterdiğiniz den dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Erzincan Belediyemiz ekipleri ile birlikte gece gündüz 24 Saat kış mücadelesine kar mücadelesine hazır vaziyette hemşehrilerimiz bu konuda rahat olsun. Yeter ki kar yağsın Yeter ki Bereket gelsin bolluk gelsin ki baharın her şey daha bol bereketli olsun. Bu duygu ve düşüncelerle yolda kalmışlara Allah'tan yardım diliyoruz.Tabii şu anda mutlaka aracı yolda kalanlar vardır. Bir an önce yolların açılmasını diliyoruz. devletimizde kar mücadelesi yönünden her sene çok ciddi mücadeleler veriyor.Türkiye'nin her tarafında özellikle Erzincan bölgemizde Kızıldağ ve Sakaltutan Mevkileri Ahmediye Geçidi gibi yerlerde ciddi kapanmalar oluyor bu aylarda. İnşallah çok ciddi çalışmalarla hemşerilerimizin işlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için devlet olarak ve belediye olarak bizlerde yerelde mücadelemizi devam ettiriyoruz.

Erzincan Belediyesinin Araç filosu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başsoy “Belediyemizin Araç Parkı Gerçekten de çok eski araçlarla doluydu Biz geldikten sonra yaklaşık 60'a yakın iş makinesi ve binek aracı tedarik ettik. Bunları yaparken de hem yaz hem kış kombine çalışabilecek çok amaçlı kamyonlar, tuzlama yapabilen aynı zamanda asfalt malzemesi taşıyabilen kum taşıyabilen ve önündeki aparatla kar küreyebilen özel araçlar Şehrimize kazandırdık. Ayrıca eskavatör kazandırdık daha büyük işlerde kullanmak için kepçeler kazandırdık aşağı yukarı 4 5 tane kepçe aldık. Bir tanede çok özel aracımız var onu görmüşsünüz akrep dediğimiz bir araç yamaçlarda, bayırlarda çok rahat çalışabilen bir iş makinesi kazı yapabilen bir iş makinası. Yani şunu söyleyebilirim araçlarımızın hemen hemen%60'nı yeniledik.Araçlar eskidikçe bakım onarım giderleri neredeyse aracın fiyatına geliyor o nedenle her 10 senede 15 senede araçları yenilemek gerekiyor. Biz de buna çaba gösteriyoruz inşallah Önümüzdeki dönemde geri kalan %40'lık bir kısmı da yenileyip Erzincan belediyemizin Araç parkını Türkiye'deki en güçlü parklardan biri yapmaya çalışacağız.

Darda KalmDarda kalmış hemşerilerimize ilgili Biz her türlü tedbirler alıyoruz İhtiyaç olan vatandaşlarımıza cep telefonumu sosyal medyada yayınlıyorum şimdide söylüyorum cep telefonum 0536 426 25 52. Bu benim yaklaşık 15-20 yıldır kullandığım cep telefonum hiç değiştirmedim. aman diyorum dışarıda hemşerimiz kalmasın fakir fukara kalmasın. Onlar bizim Her zaman baş tacımız Biz belediye olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Ama hemşerilerimizden bir isteğimiz daha var mahallelerinde sokaklarında Eğer ihtiyaçtı hemşerilerimiz varsa odun kömürü olmayan yiyeceği olmayan açıkta kalan hemşerilerimiz varsa mutlaka onları bize bildirsinler. Ayrıca bir de kar çok yağınca biliyorsunuz sokak hayvanları çok darda kalıyor yiyecek içecek bulmakta sıkıntı çekiyor onlarla ilgili de hemşerilerimizin hassasiyet göstermesini Ayrıca arzuluyorum" dedi.