Erzincan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kurdu.

Mahalli idareler kanununa göre Belediyelerin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kurması 2015 yılındaki genelge ile zorunlu hale getirilmişti. Bu genelge çerçevesinde Belediye Meclisinin yapmış olduğu toplantı sonucunda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Resmen Kuruldu.

2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesine bağlı muhtarlıkların sayısı 26 dan 73 e çıkması ile birlikte taleplerin yerine daha hızlı getirilebilmesi için meclis kararıyla yeni bir müdürlük birimi oluşturuldu. Açılan yeni müdürlük STK'ların ve muhtarlıkların istek ve talepleriyle bire bir ilgilenecek ve çözüme kavuşturacak.

Yeni Müdürlüğün açılmasının ardından mahalle muhtarlarını konu hakkında bilgilendirmek amacıyla Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından belediye toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi.

Başkan Aksun burada yaptığı konuşmada “Malumunuz muhtarlık birimi o mahalleliyi en iyi tanıyanlar ve onlarla iletişimi en iyi kuranlar olarak bilinmektedir. Mahalledeki köydeki kimin derdi varsa ilk önce paylaştığı kişidir muhtar. Onun için muhtarlarımız bizim için çok kıymetli. Onlarla bu dönem içerisinde muhtarlık bünyesinde bir araya gelerek karşılıklı problemlerimizi ivedi bir şekilde çözebilmek, halkımıza daha iyi hizmet edebilmek ve de yapılacak her türlü sosyal yardımından olsun ve diğer yardımlardan mutlaka birinci elden öğrenebilmek adına sizlerle iletişimi hızlandırmak müdürlüğümüz vasıtasıyla sağlanmış olacak. Böylelikle Erzincan Belediyesinde mevcut 21 Müdürlüğün akabinde norm kadrosu 22 olan 22. Müdürlüğü de muhtarlar ve STK'larla ilgili bir müdürlük olarak belirledik. Muhtarlık müdürlüğü olarak kuruldu ama bununla birlikte STK'lar da bunun içersine dahil edilerek iletişim hızlandırılacaktır” dedi ve müdürlüğün işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Aksun Konuşmanın ardından muhtarların talep ve isteklerini dinledi ve toplantı sona erdi.