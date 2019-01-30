Erzincan Belediyesi Personelinden Kızılay'a tam destek

7 kişi ise kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Sürekli kan bağışçılarının arttırılması ve bu tarz etkinliklerle sosyal farkındalık oluşturulması amacıyla kan bağışı kampanyasını belediyemizde de rutin olarak yapıyoruz. Kan ihtiyacı sürekli bir ihtiyaç. Kan stoklarının devamlı yeterli miktarda olabilmesi için bu tarz kampanyaların devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her bağış hayata tutunan bir canı temsil ediyor. Her ferdin bu görevi yerine getirmesini ümit ediyor saygılar sunuyorum” dedi.