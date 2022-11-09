İhlas Haber Ajansı

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Erzincan Belediyesi personeline 14 bin 400 lira maaş promosyonu

Erzincan Belediyesinde görev yapan personellerin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek olan promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı.


Erzincan Belediyesi tarafından 3 yılı kapsayacak şekilde Halk Bankası ile maaş promosyon anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmada belediye çalışanlarına tek seferde 14 bin 400 lira ödeme yapılacak.


Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Belediyemiz ile Halk Bankası arasında yapılan promosyon sözleşmesi çalışanlarımızın lehine sonuçlanmıştır. Biz bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada her zaman çalışanlarımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Yapılan promosyon anlaşmasının belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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