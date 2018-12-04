Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu provalarını sürdürüyor

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından “Ah Gül O!” adlı tiyatro oyununun provaları devam ediyor. Her ay bir tiyatro oyunu sahneleyecek olan Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kültürel ve sosyal faaliyetlere renk katıyor.

Fevzi Gönenç'in yazmış olduğu Yönetmenliğini Oğuz Alparslan'ın yaptığı Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Ah Gül O!” adlı tiyatro oyununu ocak ayı sonunda sahnelenecek.

Erzincan Belediyesinin yapmış olduğu tiyatro salonunda sahnelenecek olan “Ah Gül O!” adlı oyun, bu salonda sahnelenen ilk oyun olmuş olacak.