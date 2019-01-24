Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni bir eserle sahne alıyor

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından “Ah Gül O!” adlı tiyatro oyunu Kültür Sanat Merkezinde kurulan yeni tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Fevzi Gönenç'in yazmış olduğu Yönetmenliğini Oğuz Alparslan'ın yaptığı Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından “Ah Gül O!” adlı tiyatro oyununu 23-27-30 Ocak ve 02 Şubat tarihlerinde Saat 15.30'da sahnelenecek. Erzincan Belediyesinin yapmış olduğu tiyatro salonunda sahnelenecek olan “Ah Gül O!” adlı oyun, bu salonda sahnelenen ilk oyun olmuş olacak.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuyla ilgili olarak açıklamasında; “Kültür Sanat Merkezimiz kültürel ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu projelerle şehrimize renk katıyor. 250 kişilik bir tiyatro salonu yaptık ve bizim için en önemli olan ise bu salonu faaliyetlerimizle bir kere değil devamlı yeni oyunlar üreterek halkımızın hizmetine sunmak. Dört gün sahnelenecek olan Tiyatro oyunumuz ücretsiz olarak sahnelenecek. Erzincan Belediyemizin yapmış olduğu tiyatro salonunda sahnelenecek olan “Ah Gül O!” adlı oyun, bu salonda sahnelenen ilk oyun aynı zamanda. Ben tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum. Erzincan Belediyesi olarak yaptığımız sosyal ve kültürel etkinlerimiz sürekli devam edecek” dedi.