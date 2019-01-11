Erzincan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Erzincan Belediyesi tarafından başıboş sokak hayvanları tedavi edilerek gözlem altına alınmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 12 adet sokak hayvanı toplanarak tedavileri yapıldı. Ekiplerce ihtiyaç duyulan bakımları yapılmak üzere gözlem altına alındı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “ Erzincan Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sokak hayvanları bizim için en önemli vazifelerimizden biri oldu. Onlar için tüm imkânlarımızla bakım ve tedavi çalışmaları yaptırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 12 adet sokak hayvanı çetin kış şartlarından korumak ve tedavi etmek amacıyla toplanarak gözlem altına alındı. Gerekli tedaviler uzman arkadaşlarımızca yapıldı” dedi.