Erzincan Belediyesi Spor Toto Teşkilatı ile protokol imzaladı

Erzincan'a yapılacak spor yatırımları için Erzincan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı arasında işbirliği ve destek protokolü imzalandı.

Erzincan' yapılacak olan spor yatırımları için Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Erzincan Esentepe Mesire Alanına spor alanında önemli yatırımlar yapılacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yaptığı açıklamada; “Ankara ziyaretlerimiz kapsamında "Esentepe Mesire Alanımıza" planladığımız spor alanlarımız için Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ile işbirliği ve destek protokolünü imzaladık. Desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız, hemşerimiz Sinan Aksu beyefendiye teşekkür ediyorum.” dedi.