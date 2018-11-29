Erzincan Belediyesi Tiyatro Salonu yapıyor

Erzincan'da Belediye Kültür Sanat Merkezinde bir tiyatro salonu yapılıyor. 250 kişilik kapasiteye sahip olan tiyatro salonu bitmek üzere.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla her alanda örnek olmaya devam eden Erzincan Belediyesi tiyatro, ney,halk oyunları bağlama, gitar, org ve çocuk korosu kursları açarak sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Erzincan Meslek Edindirme Kursları ve Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin de bulunduğu Belediye Kültür Sanat Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yüzlerce kişi faydalanıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. Şuan da Kültür sanat merkezimizde tiyatro salonu yapıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” Dedi.