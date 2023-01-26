Erzincan Belediyesinden hayvan bakımeviyle ilgili iddialara yönelik 2 gün sonra açıklama yapıldı

Erzincan'da bulunan hayvan barınağı, sosyal medyaya düşen görüntülerle gündem olurken konuya ilişkin Erzincan Belediyesinden 2 gün sonra açıklama yapılarak, Geçici Hayvan Bakım Evinde öldürüldüğü iddia edilen 4 adet yavru köpeğin 24.01.2023 tarihinde Mimar Sinan ve Mengüceli Mahallelerinden saat 16.00 civarında ölü olarak alındığı kaydedildi.

Erzincan Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde olan Geçici Hayvan Bakım Evinde 24 Ocak 2023 tarihinde sosyal medyada yer alan bir takım görüntüler tamamen manipülatif bir hale sokulmak istenmiştir. Görüntüler ile ilgili olarak belediyemiz tarafından gerekli inceleme başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir.

Geçici Hayvan Bakım Evinde öldürüldüğü iddia edilen 4 adet yavru köpek 24.01.2023 tarihinde Mimar Sinan ve Mengüceli Mahallelerinden saat 16.00 civarında ölü olarak alınmıştır. Erzincan Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evindeki diğer hayvanlardan izole olarak tasarlanan morg kafesinde veteriner hekim nezaretinde çevre, insan ve hayvan sağlığına uygun olarak gömülmeleri için muhafaza edilmiştir. Ancak ziyaret saatleri dışında kimliği belirsiz bir grup tarafından izinsiz bir şekilde bakımevine girildiği, morg bölümünün açıldığı, fotoğraf ve video çekildiği görülmüştür. Söz konusu olayın yalan beyan olduğu açık ve nettir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü görevini titizlikle yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan, hassasiyetlerini istismar etmeye yönelik olarak yayılan yalan bilgilere itibar etmemelerini de önemle istirham ediyoruz.

Erzincan Belediyesi Geçici Bakım evimizde bulunan hayvanlarımızın sağlığı ve konforları, Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ve Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlükleri tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sokaktaki canlar için çalışma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin sessiz sakinleri olan sokak hayvanları için bünyesinde bir hayvan hastanesi de bulunduracak olan yeni hayvan barınağı yapımı inşaatının tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu proje ile yaklaşık 2 bin sokak hayvanı kapasiteli bir barınağı Erzincan'ımıza kazandırmış olacağız. Yeni hayvan barınağımızda anne ve yavrulu bakım üniteleri, ameliyathane, karantina odaları, uyuz bakım ünitesi, kedi evleri, mezarlık ve yaşam alanları da bulunacaktır.”