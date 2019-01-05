Erzincan Belediyesi'nden kavakseverlere mehter konseri

Düzenlenen programda Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bir süre halay çekti.

Ergan Dağı Kayak Merkezine ücretsiz otobüs seferleri düzenlenen Erzincan Belediyesi yüzlerce kişiyi Ergan Dağı'na taşıdı. Mehter Takımı eşliğinde kayak yapma keyfi bulan yüzlerce Erzincanlı, bol bol fotoğraf çektirip, Erzincan Belediyesinin halk oyunları ekibi ile halay çektiler. Folklör ekibine ve Erzincanlılara eşlik eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bir süre halay çektiler.

Yanında getirdiği paramotorla ile kayak yapan Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Eren Varlı ise hava şartlarının elverişli olmaması münasebetiyle uçuş yapamadığını belirterek, bunun yerine paramotorla ilk defa kayak yapmayı denediğini ve çok keyif aldığını kaydetti.

Düzenlenen etkinliklere yönelik açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, tüm Erzincanlıların Ergan Dağı Kayak Merkezini görmelerini sağlamak ve kayağa olan meraklarını uyandırmak maksadıyla bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sabah erken saatlerinden itibaren 2 bin 500 kişiyi ağırladıklarını ve gittikçe bu yoğunluğun arttığını dile getirdi. Geçen yıl bin öğrenciye kayak öğrettiklerini bildiren Vali Arslantaş, bu yıl 2 bin öğrenciye daha kayak öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.