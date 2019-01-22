Erzincan Belediyesinden kayak kursu

Başvurular Erzincan Belediyesi Beyaz Masa'ya yapılacak olup kurs sömestr tatili boyunca devam edecek. Başlangıç seviyesinden başlayacak olan kurslar hafta içi verilecek. Kursa yazılan çocukların ulaşımı, beslenme ihtiyaçları ve kayak malzemeleri Erzincan Belediyesi tarafından karşılanacak.

Snowboard ve kayak kursları için “Haydi, Çocuklar Ergan Dağına” diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2018-2019 Eğitim-öğretim yılımızın birinci kanat dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Ben tüm velilerimizden öğrencilerimizi Ergan Kayak Merkezinde verilen kayak kurslarına çocuklarını yönlendirmelerini istiyorum. “Haydi, Çocuklar Ergan Dağına” diyoruz. Çocuklarımızın spora olan katılımını daha da arttırmalıyız.” dedi.