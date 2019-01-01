Erzincan Belediyesi'ne karla mücadelede tam not

Çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek koordine eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, yılın ilk kuvvetli kar yağışında belediye personelinin başında karla mücadele çalışmalarına katıldı.

Karın ilk anından itibaren koordineli bir şekilde mücadele çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi mağduriyete izin vermedi. Çalışmalarla ilgili olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy açıklamasında, “Miladi yeni yılın ülkemize devletimize milletimize hayırlar getirmesini tüm insanlığa Barış huzur getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kara kış kapıya geldi dayandı. Geçen gün belediyemizin kış hazırlıklarıyla ilgili açıklama yapmıştık. Dün gece de Türkiye genelinde ve Erzincan'ımız da kar yağışı başladı. Gece saat 03.00'e kadar ekiplerimizi koordine ettik. Sabah 5-6 oldu hala ekiplerimiz alanda çalışıyorlar. Biz Erzincan Belediyesi olarak bir ekibiz. Bu ekiple birlikte çok güzel işler başardık 5 yıldır. Bugün de bunun birlikteliğini ekip çalışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarımız bizim her şeyimiz, 5 yıldır yol arkadaşlarımız, gerçekten kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tabii bunun altında yatan ciddi alet takım desteği var. Biz görevi devraldıktan sonra iş makinalarımızı artırdık. Ciddi bir alım yaptık bu makineler işimizi kolaylaştırdı. Şehrin tamamında gece sabaha kadar tuzlama yapıldı. Hatta talimat verdik beldelerimizde bize bağlanan belde ve köylerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacaklar. Lütfen toplu taşıma araçlarımızı kullanalım. Özellikle de bizim işimizi kolaylaştırmak için hemşehrilerimiz mutlaka araçlarını kaldırım kenarlarından alsınlar. Ayrıca tekrar söylüyorum ihtiyaçlı, açıkta kalan, odunu kömürü olmayan vatandaşlarımızı hemşehrilerimiz bize 444 9 024 nolu numaradan çağrı merkezimize ulaştırmalarını, 0536 426 25 52 nolu numaradan benim şahsi numaramı arayarak sıkıntıda olanların darda olanların bizzat bana ulaşmasını istiyorum. Tekrar kazasız belasız bir kış diliyorum. Bereketli bir kış diliyorum. Kar berekettir. Baharın özelikle ekinlerin, meyvelerin sebzelerin bol ve bereketli olması için özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış önemlidir"dedi.

Yağan Karın Ergan Kayak Merkezi içinde çok önemli olduğunu belirten Başsoy, “Ergan Kayak Merkezi 'nin aktif olması için mutlaka kar gerekiyor. Bu yüzden kar yağması bizim şansımız oldu. Hem şehir merkezinde hem Ergan'da güzel bir ortam var. İnşallah güzel bir kış geçireceğiz” dedi.