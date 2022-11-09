Erzincan Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 1 Milyar 156 Milyon 440 Bin TL

Yapılan toplantıda 2023 yılı bütçesi görüşülerek Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Erzincan Belediyesi'nin 2023 yılı tahmini bütçesi 1 Milyar 156 Milyon 440 Bin TL olarak belirlendi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bütçe ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti; “Belediyemizin Stratejik planlama ve performansına uygun olara hazırlanan 2023 Mali yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda 5953 sayılı belediye kanunu 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu, mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliği ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde titizlikle incelenerek, meclis kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilmişti. Komisyonda gerekli çalışmalarını tamamladı.

5953 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesine göre Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarihli toplantısında, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Belediye Meclis Üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre Erzincan Belediyesi'nin 2023 yılı tahmini bütçesi 1 Milyar 156 Milyon 440 Bin TL olarak belirlendi. Bütçenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ederken, Erzincan'ımıza ise hayırlı olmasını temenni ediyorum.”