Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2020 KPSS alan sınavlarında birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), ÖSYM başkanlığı 2020 KPSS alan sınavlarında büyük bir başarı elde ederek birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 54'ncü sırada yer aldı.

ÖSYM verilerine göre 2020 KPSS Alan sınavlarında çeko, hukuk, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve uluslararası ilişkiler testlerindeki net oranlarına göre en başarılı üniversiteler belirlendi.

ÖSYM tarafından yapılan sıralamada Erzincan Binali Yıldırım 172 üniversite arasında 54'ncü sırada yer alarak birçok KÖKLÜ üniversiteyi geride bıraktı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversiteden mezun öğrencilerin 2020 KPSS alan sınavında 9 ana testten ortalama 65.92 net yaparak yakalamış olduğu başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek; “Alınan sonuçlarda büyük payı olan, bizlere bu mutluluğu yaşatan değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki her yıl başarılarımız her alanda katlanarak artacaktır” dedi.