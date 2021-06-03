Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 48 öğretim elemanı alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile çeşitli branşlarda 41 öğretim üyesi alacak.

EBYÜ, 48 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Akademik personel alım ilanı, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere profesör, doçent, Dr. öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İlanda, müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerektiği kaydedilerek son başvuru tarihinin 14 Haziran 2021 olduğuna yer verildi.