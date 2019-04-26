Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, bilimsel yayın sıralamasında ilk 5'e girdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, yeni kurulan 41 devlet üniversitesi arasında bilimsel yayın sıralamasında ilk 5'e girerek büyük başarı gösterdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Gazeteciler Cemiyetine (EGC) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

EGC Başkanı Muzaffer Koşan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Rektör Akın, üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki başarısını gazetecilerle paylaştı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yeni kurulan 41 devlet üniversitesi arasında bilimsel yayın sıralamasında ilk 5'e girdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, şöyle konuştu:

“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin bilimsel faaliyetleri hakkında bilgi aktarımı yapmak istiyorum size. Son bilimsel yayın sıralamasında YÖK'ün açıkladığı listede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısı ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı olarak 124 devlet üniversitesi içerisinde 23'ncü, yeni açılan 41 devlet üniversite arasından da 5. sırada yer aldı. Bu bizim için ve şehrimiz için tabi ki sevindirici. Biz bunun tabi ki yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Üniversitemizi daha yüksek sıralara taşıyabilmek için bütün çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu sıralama bizim için bir motivasyon faktörü olacak.

Bu sıralama 2018 yılı için geçerli. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 2018 yılında 369 tane yayın çıkmış. Öğretim üyesine böldüğümüz zaman 0,77 rakamı, öğretim elemanı başına da 0,37 rakamı çıkmış. Bu sıralamada üzerimizde olan üniversitelere baktığımız zamanda bizden çok fazla oranda olmadıklarını görüyoruz. Birinci sırada gelen üniversitesinin de öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 1,57 öğretim elemanı başına düşen makale sayısı 0,77. Burada söylemeye çalıştığım şu. Biz büyük üniversitelerin arasına girme iddiasındayız. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen iddialı bir üniversite olmak için elimizden geleni yapıyoruz. “