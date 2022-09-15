Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, URAP sıralamasında geriledi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP, 2022 - 2023 Türkiye sıralaması açıklandı.

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan URAP tarafından yapılan açıklamada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 574.54 puanla 183 üniversitesi arasından 88. sıraya geriledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 82. sırada yer almıştı.