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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yeni yıl konseri düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde yeni yıl konseri düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yeni yıl konseri düzenlendi. Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından “Orkestra Yeni Yıl Özel Konseri” düzenlendi.


Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Özelma şefliğinde düzenlenen konser Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, öğretim üyeleri, öğrenciler ve misafirlerin katıldığı konserde, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Özelma'nın orkestra için düzenlemesini yaptığı “Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri” adlı türkünün yanında türkü düzenlemeleri ve klasik batı müziği eserlerinden oluşan karma bir repertuar seslendirildi.


Düzenlenen konser, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Konser sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent , Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Özelma ve solist Dr. Öğr. Üyesi Saadet Kuram'a çiçeklerini takdim ederek emeği geçen bütün öğrencileri ve hocaları kutladı.

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