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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin crossminton başarısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ünilig Crossminton Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.

'si oldu.


Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli'nin, Üniversiteye yeni bir branş olarak kazandırdığı "crossminton" ile Antalya'da düzenlenen ve 12 üniversitenin katıldığı Ünilig Crossminton Türkiye Şampiyonasında Binali Yıldırım Üniversitesi takım halinde Türkiye 2.'si oldu. Ayrıca müsabakaların ferdi karşılaşmalarda iki bayan sporcu da derece aldı. Sporculardan İlayda Nur Özelgül Türkiye 1.'si ve Dilara Subaşı ise Türkiye 2.'si oldu.

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