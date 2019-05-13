Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U 16 Bölge takım müsabakaları Erzincan'da yapıldı. Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyetleri kapsamında Erzincan Bölge yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm pistinde iki gün boyunca süren U16 Bölge takım müsabakalarında Tokat, Tunceli, Sivas ve Erzincan illerinden 68 sporcu mücadele etti.

Yarışmanın birinci gününde kız ve erkek sporcular, çekiç atma, sırıkla atlama, uzun atlama, 300 metre engelli, yüksek atlama, üçadım atlama, gülle atma, 100 metre ve 800 metre kategorilerinde yarıştı. Yarışmanın ikinci gününde ise disk atma, sırıkla atlama, 100 metre engel, uzun atlama, yüksek atlama, üçadım atlama, 200 metre, cirit atma, 1500 metre ve 4x100 metre bayrak koşusu kategorilerinde yarıştılar.

Yarışmalar neticesinde dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları düzenlenen tören ile verildi.