Erzincan buz kesti

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazırken bazı araçlar soğuk havanın etkisiyle çalışmadı.

Erzincan'da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ahmet Avcı, “Bugün Erzincan ilk defa böyle soğuk oldu. Arabamız çalıştı ama çalışmakta bayağı zorlandı. Havaların ısınmasıyla şuan arabam çalışıyor. Usta çağırdım, geldi baktı yaptı. Demek ki kış aylarında aracımızı daha çok benzinle çalıştırmamız gerekiyor” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Erzincan'da 3 ve Bayburt'ta 2 derece olarak kaydedildi.