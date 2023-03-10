Erzincan canlı hayvan pazarı kapatıldı

Türkiye'yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Erzincan'da da ikinci bir emre kadar canlı hayvan pazarı kapatıldı ve şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı.

Türkiye'de yaklaşık 2 ay önce görülen SAT-2 virüsü nedeniyle paniğe neden olan, aynı zamanda birçok ilde rastlanılan şap hastalığı nedeniyle Erzincan hayvan pazarı kapatılarak, şehirlerarası hayvan nakline yasak getirildi. Alınan önemler çerçevesinde il içi ve il dışı hayvan hareketleri de ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup, usulsüz yollarla hayvan alım-satımı yapacak olan besiciler için 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Erzincan'da şap hastalığı vakasına rastlanılmadı.