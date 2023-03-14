Erzincan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, yükseklerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların gece saatlerinden itibaren Erzincan çevresinde kuvvetli olacağı; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış şeklinde görüleceği, Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.