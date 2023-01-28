Erzincan cezaevinde olağanüstü hal tatbikatı yapıldı

Tatbikat çerçevesinde senaryo gereği sabah saatlerinde mahkumların isyan çıkardığı cezaevinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, cezaevi dışında ve içinde güvenlik önlemi aldı ve olaya müdahale etti.

Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Savcısı İrfan Alper'in de katıldığı tatbikata Ceza İnfaz Kurumu dış güvenliğinden sorumlu İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri, İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri katıldı.

Başarılı geçen ve gerçeği aratmayan tatbikat sonunda Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Savcısı İrfan Alper tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür etti.