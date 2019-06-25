Erzincan eğitimde başarısıyla bölgenin 1 numaraları illerinden oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran 2019'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı. Sonuçlara göre Erzincan eğitimde başarısıyla bölgenin 1 numaralı illerinden oldu.

2019 LGS sonuçlarının açıklamasının ardından illere göre sınava katılan öğrenci sayısı ve alt test ham puan ortalamaları da belli oldu. Açıklanan verilere göre Erzincan başarı sıralamasında 13. şehir oldu.

Başarı sıralamaları; sınavda yer alan derslere göre ayrı ayrı ve genel olarak açıklandı. Doğu illerinden Tunceli Türkiye ikincisi olurken Erzincan'da bölge ikincisi oldu.

Açıklanan ortalamalara göre; Türkiye genelinde en başarılı şehir Muğla olurken; Türkiye ikincisi Tunceli, Türkiye üçüncüsü ise Giresun oldu.

Erzincan'da sınava 2 bin 380 öğrenci girdi. Sınava giren öğrencilerin; Türkçe dersinde ortalamaları 10,39, Matematik dersinde 3,35, Fen Bilimleri dersinde ise 8,43 oldu.

Erzincan, 2019 LGS illere göre sınava katılan öğrenci sayısı ve alt test ham puan ortalamaların da genelde 6,63 net ortalamayla Türkiye 13'ncüsü olarak büyük başarı sağladı.