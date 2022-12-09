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Erzincan ekibi 'Çaresizlik' oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik’ oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik' oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu.


Ankara'da düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik' oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmanın finalinde ayrıca Erzincan Gençlik Merkezi ekibinden Maide Akyol ey iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülürken, Oğuz Alpaslan ise en iyi senaryo ödülünü kazandı.

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