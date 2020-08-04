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Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nde tayin döneminin ardından bazı şube müdürlüklerinde değişime gidildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde tayin döneminin ardından bazı şube müdürlüklerinde değişime gidildi.


Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi. Şensoy'un imzasıyla Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan ve Adana'ya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan Alper Yüksel'in yerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 4'ncü sınıf Emniyet Müdürü Hamza Aytaç Doğanay atandı.


Trafik Tescil Denetleme Şube ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak görev yapan 3'ncü sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Ömercioğlu, Personel Şube Müdürü olarak atandı.


Havalimanı Şube Müdürü olarak görev yapan Emniyet Amiri Salih Keskin, Trafik Tescil Denetleme Şube ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak atandı.


Havalimanı Şube Müdürü olarak da Ankara'dan Erzincan'a tayin olan Emniyet Amiri Ahmet Enes Polat atandı.


Öte yandan Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ufuk Akan ise Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandı.

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