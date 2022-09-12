Erzincan Emniyet Müdürü Kurt: “Okullarda daha güvenli ortamların sağlanmasına yönelik emniyet tedbirlerimizi almış bulunmaktayız”

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Değerli öğretmenlerimizin ve kıymetli öğrencilerimizin 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor; bu eğitim-öğretim yılında da değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz.

Ülkemizin ekonomik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda dünyada adından söz ettirmesi, öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin ve anne babalarımızın sayesinde olacaktır.

Bizler, öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen sosyal bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz. Bu da elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz şekilde ifade ettiği gibi bir “irfan ordusu” olan öğretmenlerimizin üstün gayreti ve eğitim kurumlarımızın bütün paydaşlarını kucaklayan, etkili ve verimli bir okul-aile iş birliği geliştirmeleri ile yani gönül birliği ile mümkündür.

Tüm bu hedeflerimize ulaşabilmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve mevcut başarılarımızı daha ileri noktalara taşıyabilmenin öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği ile gerçekleşeceğine inanıyor ve velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum.

Diğer bir yandan Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin, eğitim-öğretim süreçleri içinde gelişimini olumsuz etkileyen suç, şiddet, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıkların oluşmasına sebep olacak okul içi ve dışı etkenlerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılmasına ve okullarda daha güvenli ortamların sağlanmasına, çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik emniyet tedbirlerimizi almış bulunmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz; öğretmenlerimiz ve tüm velilerimiz için verimli geçmesini temenni ediyor; sağlık ve başarı dileklerimi sunuyorum.”