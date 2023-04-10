Erzincan Emniyet Müdürü Kurt: “Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur duymaktayım”

kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duymaktayım” dedi.

Kurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış, mazisi şan ve şerefle dolu, yasalar çerçevesinde devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetimizin, Atatürk İlke ve İnkılâplarının teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duymaktayım.

Gece gündüz demeden fedakâr bir şekilde çalışarak başta terör, narkotik suçlar olmak üzere; tüm suç alanlarında başarılı çalışmalara imza attınız. Trafik güvenliği, huzur ve asayişin temini, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzenini sağlayarak daha huzurlu, daha güvenli bir Erzincan için çalıştınız. Erzincan'ın huzuru bizim gururumuzdur.

Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla da hayata geçirmektedir.

Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden gelmeye devam edecek, suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle ilerleyecektir.

Genel asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması noktasında aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek için çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna, gösterdikleri üstün gayret, fedakârlık ve özveri için şükranlarımı sunarken, yeni hedeflere de birlikte yürümeyi temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kur'an mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, vazife malullerimizi, tüm meslek büyüklerimizi ve emeklilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize dua ve minnetlerimi iletiyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma, bu zorlu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli ailelerine sevgi ve muhabbetle selamlayarak sağlık ve esenlikler diliyorum.”