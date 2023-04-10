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Erzincan Emniyetinden 10 Nisan klipi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle video klip hazırladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle video klip hazırladı.


Erzincan Emniyet Müdürlüğü, hazırladıkları video kliple Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılını kutladı.


Emniyet Müdürlüğü personelince hazırlanan ve çekimleri Erzincan'da yapılan klipte Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve özel harekat destekli çocuk kurtarma operasyonu canlandırıldı.


Video klip basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.

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