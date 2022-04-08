Erzincan emniyetinden gururlandıran klip!

yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, hazırladığı klipi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, “Bir başkadır benim memleketim” türküsüne klip çekildi. Polislerin seslendirdiği türkü eşliğinde Erzincan'ın tarihi ve turistik mekanlarına ait görüntüler klipte yer aldı. Özel harekattan, asayişe, trafikten, narkotik ve uzmanı ekiplere kadar tüm teşkilatın 7/24 sahada olduğu mesajı verildiği klip sosyal medyada ilgi gördü.