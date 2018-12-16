Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından Ergan Dağı Kayak Merkezinde sezon açıldı.

Erzincan'daki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinde, kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle kayak sezonu açıldı. Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, 2 etaptan oluşan ve kesintisiz 12 kilometre kayak yapma alanına sahip kayak merkezinde, sezonun açılması için kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı. Kayak merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sezonun açılmasıyla birlikte kayak merkezine gelen Elif Sude Akartepe, tüm kayak severleri Ergan'a davet ederek "Ergan'da sezon açılışı nedeniyle geldik. Erzincan'ın doğal güzelliği olan Ergan Dağı'nda herkes için bir şey var. Bütün kayak severleri buraya bekliyoruz” dedi.

Sezon açılışının ardından kayak merkezine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaz boyunca hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek "Hasretle beklediğimiz kar sonunda geldi. Ergan Dağı bu gün itibariyle kayak sezonunu açmış bulunmakta. Geçtiğimiz yıldan bir ay erken geldi kar, bu bizim için sevindirici bir haber. Kayak severleri nisan ayının 15'ine kadar kaydırabileceğimiz hummalı bir çalışma yaptık. İkinci etapta pist genişletilmesi çalışmalarına ek olarak üçüncü etapta da T-bar sistemi kuruldu. Bu da kayak sezonunu 15 Nisan'a kadar uzatmış olacak. Yine gece kayağı imkanı olacak, bin 200 metre mesafede. Tek seferde 3 bin 200 rakımdan bin 700 rakıma inilebilen kesintisiz 15 kilometre kayak yapılabilecek bir pist uzunluğuna da sahip Ergan Dağı. Bu pistimizin en dar yeri ise 30 metre” diye konuştu.