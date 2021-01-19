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Erzincan Ergan Dağı'nda kayak sezonu başladı

Erzincan’daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı.


Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, iki etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip merkezde, sezonun açılması için kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.


Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ne gelerek incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas, bugün itibariyle kayak sezonunun başladığını kaydetti.


Vali Makas, “Sezona bismillah diyerek bugün İl Birinciliği Eleme yarışmalarıyla başlıyoruz. Yarın itibariyle de halkımıza açacağız. Pandemi kısıtlamalarına uymak kaydıyla tüm Türkiye'yi, kayak sever vatandaşlarımızı Ergan'a kayağa bekliyoruz” dedi.


Kayak sezonu açılış seremonisinin ardından kayakçılar pistlerde kaymanın ve yarışmanın tadını çıkardı.

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