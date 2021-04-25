Erzincan, Erzurum ve Ağrı toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da, Suriye üzerinden güneyli yüksek seviye rüzgarlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

26 Nisan gece saatlerine kadar etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu'da bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, yer yer kuvvetli esecek. Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 6, Tunceli ve Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.