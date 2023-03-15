İhlas Haber Ajansı

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Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta karla karışık yağmur

Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri aralıklı yağmurlu, yüksekler ise karla karışık yağmurlu geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.


Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, rüzgârın Erzurum'un kuzeyi ile Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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